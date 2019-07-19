Petkimspor, Tayfun ve Hakan'ı renklerine kattı
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Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) antrenörlük görevine Bursaspor'la şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirip iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Petkimspor, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan oyun kurucu Tayfun Erülkü ve Bahçeşehir Koleji'nden uzun forvet Hakan Yapar'ı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) antrenörlük görevine Bursaspor
'la şampiyonluk yaşayan Arda Vekiloğlu'nu getirip iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Petkimspor
, Pınar Karşıyaka
'dan ayrılan oyun kurucu Tayfun Erülkü
ve Bahçeşehir Koleji'nden uzun forvet Hakan Yapar'ı transfer etti. Tayfun ve Hakan, genel menajer Levent Türknas
'ın katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Ligde son yılların önemli oyuncularından olan Hakan Yapar, Sakarya
BŞB'nin önceki sezon Süper Lig'e yükselmesinde rol oynadı. Hakan, geçen sezonu Süper Lig'de 4.5 sayı, 1.8 ribaund ortalamalarıyla bitirdi. Tayfun ise geçen sezon Süper Lig'de Karşıyaka'da 2.4 sayı, 1.2 ribaund, 1 asistle oynadı.
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