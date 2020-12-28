Petkimspor'u salgın vurdu
28.12.2020 11:06
ING Basketbol Süper Ligi'nde toplam 9 oyuncusu koronavirüse yakalandığı için 2 maçı ertelenen Petkimspor, takımdaki salgın vakaları sonrası çıktığı ilk sınavda Türk Telekom'a direnemedi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde toplam 9 oyuncusu koronavirüse yakalandığı için 2 maçı ertelenen Petkimspor, takımdaki salgın vakaları sonrası çıktığı ilk sınavda Türk Telekom'a direnemedi. Virüsü atlatan oyuncularının test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından 6 Aralık'ta oynadığı Anadolu Efes maçından 21 gün sonra tekrar parkeye çıkan Petkim, 89-71'lik mağlubiyetle yara aldı.
Bu skorla son oynadığı 4 karşılaşmayı 3 yenilgiyle geçen, sahaya çıkamadan geçirdiği dönemde Play-Off hattındaki yerini kaybeden Petkimspor'un 2 maç eksiğiyle 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunuyor. Koronavirüs vakalarının ardından yara sarmaya çalışacak Aliağa temsilcisi 3 Ocak'ta Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.
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