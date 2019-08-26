Petkimspor'un 10'uncu transferi arda
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Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Petkimspor, 10'uncu transferini Bornova Belediyespor'dan 28 yaşındaki guard Arda Doğuş Sarıbay ile anlaşarak gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:48 Kaynak: DHA
Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı takımlarından Petkimspor, 10'uncu transferini Bornova Belediyespor'dan 28 yaşındaki guard Arda Doğuş Sarıbay ile anlaşarak gerçekleştirdi. Sezon öncesi Berkay Bayar ve Koray Uzunhasan'ı kadroda tutan Aliağa temsilcisi, Recep Doğrusöz, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Tayfun Erülkü, Şahin Ekmen, Ali Işık, Umut Geçen, Patrick Rembert ve Marvin Jones'u transfer etti.
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