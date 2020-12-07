Petkimspor üzgün

ING Basketbol Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes karşısında 18 sayı geriden gelip öne geçen Petkimspor, son anlarda 75-71'lik mağlubiyete engel olamadı.

Ligde üst üste 3 galibiyetlik serinin ardından son 3 maçta tek galibiyetle yetinen Petkimspor, yine de Play-Off hattındaki yerini korumayı başardı. Petkimspor'un Litvanyalı çalıştırıcısı Kestutis Kemzura, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından, "Geriden gelip maçı yakalamayı başardık ama sonunu getiremedik. Mola sonrası Doğuş'tan üçlük geldi. Anadolu Efes bizden daha tecrübeli bir takım, bizden daha iyi oynamayı başardılar. Ancak genel olarak özellikle ikinci yarıdaki performansımızdan memnunum.İkinci yarı daha agresif oynadık. Ayrıca genç oyuncumuz Boran Güler çok iyi performans gösterdi. Böyle çalışmaya devam ederse çok daha başarılı bir oyuncu olacağına inanıyorum" dedi.

- İzmir