Petkimspor üzgün ama umutlu
6 saat önce
Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan basketbol ligleri Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) kararıyla sonlandırılırken Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğun ve Süper Lig'e çıkmanın en büyük adayı olan Petkimspor büyük şaşkınlık yaşadı.
Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'ta durdurulan basketbol ligleri Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) kararıyla sonlandırılırken Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğun ve Süper Lig'e çıkmanın en büyük adayı olan Petkimspor büyük şaşkınlık yaşadı.
Bu sezon 30 haftanın 24'ü tamamlanan ligde 19 galibiyetle zirvede yer alırken salgın kabusunu yaşayan Petkim, liglerde düşmeyi kaldırıp şampiyon ilan etmeyen TBF'nin yeni sezonda mali kriterlere uymayan ekiplerin yerine kendisinin Süper Lig'e davet etmesini bekliyor. Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, "İnsan sağlığı her şeyden önemli ancak sezonun çok büyük bir kısmı tamamlanmıştı. Bu kadar emek harcayıp şampiyonluğa çok yaklaşmışken liglerin karar alınmadan sonlandırılması üzücü oldu. Emeklerimiz boşa gitti. Federasyon da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı gibi zirvedeki takımları direkt üst lige alabilirdi. Böyle bir kriz döneminde seneye mali kriterleri uygulamaları da zor ama TBF ile temaslarımızı sürdürüp hak ettiğimiz Süper Lig'e alınmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:44 Kaynak: DHA
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