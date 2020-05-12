Petkimspor üzgün ama umutlu

Bu sezon 30 haftanın 24'ü tamamlanan ligde 19 galibiyetle zirvede yer alırken salgın kabusunu yaşayan Petkim, liglerde düşmeyi kaldırıp şampiyon ilan etmeyen TBF'nin yeni sezonda mali kriterlere uymayan ekiplerin yerine kendisinin Süper Lig'e davet etmesini bekliyor.



Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, "İnsan sağlığı her şeyden önemli ancak sezonun çok büyük bir kısmı tamamlanmıştı. Bu kadar emek harcayıp şampiyonluğa çok yaklaşmışken liglerin karar alınmadan sonlandırılması üzücü oldu. Emeklerimiz boşa gitti. Federasyon da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı gibi zirvedeki takımları direkt üst lige alabilirdi. Böyle bir kriz döneminde seneye mali kriterleri uygulamaları da zor ama TBF ile temaslarımızı sürdürüp hak ettiğimiz Süper Lig'e alınmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.