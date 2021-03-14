ING Basketbol Süper Ligi 'nde istikrarsız bir grafik sergileyen Petkimspor, art arda 2 galibiyet aldığı periyodun ardından son saniyelerine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanını kaybettikten sonra evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a da 79-69'la teslim olmanın şokunu yaşadı. Düşme hattında son sıradaki rakibine direnemeyen Petkimspor, ligde 24 haftada 9 galibiyette kalarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepti.

Son Dakika › Spor › Petkimspor yine fren yaptı - Son Dakika Spor

Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı

Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı