Petkimspor yine fren yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nde istikrarsız bir grafik sergileyen Petkimspor, art arda 2 galibiyet aldığı periyodun ardından son saniyelerine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanını kaybettikten sonra evinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a da 79-69'la teslim olmanın şokunu yaşadı. Düşme hattında son sıradaki rakibine direnemeyen Petkimspor, ligde 24 haftada 9 galibiyette kalarak alt sıralarla bağını koparma fırsatını tepti.
Kaynak: DHA
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