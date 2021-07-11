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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası tamamlandı

11.07.2021 18:20
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası tamamlandı, System.String[]

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas'ın ana sponsorluğunda organize edilen yarışlar, bugünkü etabın ardından sona erdi.

Kızılcahamam Belediyesinin off-road yarışları için tasarladığı parkurda 34 araçla 68 pilot, 2 gün boyunca 74 kilometre mücadele etti. Yarışçılar, engelli parkurda çukur atlama, sulu dere yatağında sürüş, zorlu su çukurundan geçiş, tümsek atlama gibi etapları aşarak hünerlerini sergiledi.

Yarışta, uzmanlar tarafından ceza alanların değerlendirilmesinden sonra dereceye girenler açıklanacak.

Organizasyonu takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Açar, Türkiye Otomobil Sporları Spor Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile çok sayıda vatandaş, off-road yarışçılarının zorlu geçişlerini izledi.

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "Kızılcahamam'dayız. Burası Ankara'nın en güzel yerlerinden biri. Burada belediye başkanımız, kaymakamımız, Kızılcahamam'ı Ankara'nın en önemli destinasyonlarından biri haline getirmek için zaten bir sürü çalışma yapıyor. Bugün de Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı Kızılcahamam'da yapılıyor. Güzel bir parkur yapıldı burada. Otomobil sporlarını sevenleri, özellikle off-road merakı olanları, Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızı Kızılcahamam'a, havasıyla, yeşiliyle gerçekten güzel bu memlekete bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Off-road aracıyla piste çıkan Bakan Varank, öncesinde, "Şimdi arkadaşlarımızla bir deneyim yaşayacağız. Bakalım pist zor muymuş? Önce yardımcı pilot olarak başlayacağım, sonra eğer sınavı geçebilirsem, direksiyona da oturtacaklar." diye konuştu.

Piste çıkıp bir süre parkur yaptıktan sonra tekerin patlaması üzerine araçtan inen Varank, "Arabanın lastiği patladığı için pilotluğa geçemiyorum. Çok isterdim ama başka zaman inşallah. İnşallah off-road yarışmaları da hayırlı bir şekilde tamamlanır. Toplam 7 yarış olacak. Herkesi Ankara'ya, Kızılcahamam'a davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üçlertoprağı: "Çok başarılı bir organizasyon oldu"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, organizasyonla ilgili olarak, "Çok mutluyuz. Biliyorsunuz 1,5 senedir off-road branşımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Bu sene PETLAS gibi milli gurur kaynağımız bir şirket, ulusal off-road şampiyonamıza sponsor oldu. Sezonun da açılışını en eski kulüplerimizden biri olan Ankara Off-Road Kulübüyle birlikte gerçekleştirdik. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Ben burada organizasyonumuza teşrif eden sayın bakanımız Mustafa Varank'a, belediye başkanımıza, kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda izlediğimiz en kaliteli yarıştı." şeklinde konuştu.

Off-road sporuna artan ilgiyi de burada teyit ettiklerini belirten Üçlertoprağı, "Biz ralli yarışlarını başlatmıştık, aynı şekilde diğer mahalli off-road yarışlarımıza da devam ediyor. Biz TOSFED olarak pandemiye hızlı bir giriş yaptık. Sezonun kalanını da inşallah bir terslik yaşamadan tamamlamayı düşünüyoruz. Umarız keyifli, kazasız, belasız bir sezon olur." açıklamasında bulundu.

Yarışların ana sponsoru Petlas'ın pazarlama müdürü Erkal Özürün ise "Biz Türkiye Off-Road Şampiyonası'na geçen yıl sponsor olmayı istedik ama pandemi müsaade etmedi, yarışlar yapılamadı. Bu sene Kızılcahamam'da başladık. Yedi yarışlık bir maraton bu. İlkini bitirdik bugün ilgi çok güzeldi. Hava çok güzeldi, kulüplerin çabaları çok güzeldi. Çok memnunuz. Başta sayın bakanımız Mustafa Varank olmak üzere, siyasiler de buradaydı. İlgilerini gösterdiler, bizi memnun ettiler." diye konuştu.

Sponsorluklarında spor branşlarının kıymetli oluğunu belirten Özürün, "Geçmişte futbol, basketbol milli takım sponsorluğu yaptık ama motor sporları farklı. Çünkü sizin ürettiğiniz şeyi kullanan bir mecra. Dolayısıyla çok daha önemli. Ralli lastiği, off-road lastiği geliştiriyoruz şu anda. Yani motor sporlarına ilgimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ankara Off-Road Kulübü Başkanı Muharrem Çelik de açıklamasında, "Bu etaba biz 3-4 aydır çalışıyoruz. Emek verdik. Güzel bir etap yaptığımıza inanıyorum. 34 araçla başladık, 1-2 aracımızda arıza oldu. Büyük çoğunluk yarışı bitiriyor. Etabı ve ortamı çok beğendiler. Tüm destekçilerle birlikte güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Sayın bakanımız Mustafa Varank da bize sürpriz yapıp, buraya geldi. Onlara da çok teşekkür ediyorum." diyerek görüşlerini aktardı.

Mustafa Varank, Kızılcahamam, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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