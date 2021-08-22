Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci yarışında iki birinci çıktı

Denizli'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda ikinci yarışında iki birinci çıktı.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Off-Road Spor Kulübünün (DENDOFF) organizasyonunda düzenlenen yarışlar, Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde gerçekleştirildi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ile Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın startını verdiği seyirci etabında 35 yarışmacı, 6 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez turladı.

Birbirinden heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda, genel klasman kategorisinde iki birinci çıktı. Ertan Nacaroğlu-Eray Pancar ikibi ile Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekibi birinci oldu. Üçüncülüğü ise pilotlar Bekir Başkal ile Emin Önder elde etti.

Yedi kategoride yapılan değerlendirmelerde sporculara madalya ve kupaları törenle verildi.

İlçe Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaptığı konuşmada, ulusal ölçekteki yarışlara dördüncü kez ev sahipliği yapmanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz da Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı olarak Denizli yarışlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlkini Ankara Kızılcahamam'da icra ettiğimiz organizasyonun ikinci ayağını burada Merkezefendi Belediyesi ile DENDOFF'un ev sahipliğinde yapıyoruz. Dün orman etabının tamamlandığı yarışlarda bugün seyirci etabını gerçekleştiriliyor. Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonasının diğer ayakları Antalya, Karabük, Sakarya, Sinop ve Kahramanmaraş illerinde devam edecek." diye konuştu.

Yarışları İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri de izledi.