Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk ayağı hafta sonu Ankara'da yapılacak

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezon, 10-11 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak ilk ayak yarışıyla açılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Off-Road Kulübü tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek organizasyona, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Belediyesi de destek verecek.

Teknik kontrol ve antrenmanları 9 Temmuz Cuma günü yapacak sporcular, 10 Temmuz Cumartesi günü yeni oluşturulan 12 kilometrelik orman etabını geçecek; 11 Temmuz Pazar günü ise 1,7 kilometre uzunluğundaki seyirci etabıyla yarışı tamamlayacak.

Kızılcahamam Demirciören mevkisinde oluşturulan Off-Road Park'ta pazar günü, saatler 10.05, 12.15, 14.30 ve 16.35'te olmak üzere 4 kez geçilecek seyirci etabı; zorlu engeller, su geçişleri ve dik yamaçları yarışseverlerle buluşturacak.

Sezonun ilk mücadelesine, SSV sınıfında 2, Sınıf 1'de 5, Sınıf 2'de 7, Sınıf 3'te 9 ve Sınıf 4'te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu katılacak.