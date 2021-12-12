KAHRAMANMARAŞ - Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı, Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden 21 araçla 2'si kadın 42 sporcu yarıştı.

Yarışlarda sporcular tarafından, 1,8 kilometrelik seyirci etabında son düzlük geçilerek, "2021 Türkiye Off-Road Şampiyonu" unvanı sahibini buldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda devrilen ve arıza yapan bazı araçlar, görevlilerin yardımıyla servis alanına taşındı.

Şampiyona sonunda genel klasmanda, Ertan Nacaroğlu ve Ali Emre Yılmaz ikilisi birinci olurken, Bekir Sami Başkal ve Önder Akcengiz ikinciliği, üçüncülüğü ise Mustafa Saray ve Samet Zurnacı elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.