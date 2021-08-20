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PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de yapılacak - Son Dakika

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de yapılacak

20.08.2021 15:14
PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de yapılacak, System.String[]

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de gerçekleştirilecek.

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de gerçekleştirilecek.

Abdulkadir Özcan AŞ'den (AKO Grup) yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren PETLAS, sektör yatırımlarının yanı sıra, sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu çerçevede PETLAS, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru olarak destek verirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen ve 7 yarıştan oluşan PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası, Türkiye'nin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı, turizmin yanı sıra tekstil sanayiinde de önemli yer tutan Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Denizli Doğa 4x4 Offroad ve Otomobil Sporları Kulübü (DendOff) organizasyonunda gerçekleşecek.

İki günlük yarışın, 40 farklı araç ve 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşmesi beklenirken, yarış parkuru, bu yıl ilk kez kullanılacak yeni Offroad pistini de içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Satış Direktörü Ahmet Candemir, 1.000'e yakın bayisi ile Türkiye'nin dört bir yanında tüketici ile buluşan ve 110'dan fazla ülkeye ihracat yapan PETLAS'ın, 80 farklı desen ve 2500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile ürettiğini aktardı.

Candemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız PETLAS Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED ile farklı iş birliği çalışmalarımızın yanı sıra, PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ismimizle anılması bizlere gurur veriyor. AKO Grup genel merkezinin de yer aldığı başkentimiz Ankara'nın ardından, dillere destan Pamukkale travertenleri ve güçlü tekstil endüstrisi ile güzide kentimiz Denizli'de düzenlenen ikinci ayağın heyecanını yaşıyoruz. Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği Offroad sporunun içerisinde yer almak, bize heyecan veriyor."

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası, Eylül - Aralık ayları arasında Antalya, Karabük, Sakarya, Sinop ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek yarışlarla devam edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Denizli, Offroad, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci yarışı Denizli'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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