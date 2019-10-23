Son Dakika Haberleri: Petlas'a "En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülü
Son Dakika Ekonomi Petlas'a 'En İyi Fittness&Spor Influencer' ödülü

Petlas'a "En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülü

11 dakika önce

Petlas, Reynmen'li basketbol milli takım reklamı "Basketbol Milli Takım Sponsorluğu El Ele Kampanyası" ile "Yılın En İyi Fittness&Spor Influencer" ödülünü aldı.

Petlas'a

Petlas, Reynmen'li basketbol milli takım reklamı "Basketbol Milli Takım Sponsorluğu El Ele Kampanyası" ile "Yılın En İyi Fittness& Spor Influencer" ödülünü aldı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, "INFLOW Awards 2019"da "Yılın En İyi Fittness & Spor Influencer Kampanyası" ödülüne layık görüldü.

Petlas, ödülü, Havas İstanbul'la hazırladığı ve Reynmen iş birliğinde gerçekleşen "Basketbol Milli Takım Sponsorluğu El Ele Kampanyası" ile aldı.

"Yılın En İyi Fittness & Spor Influencer Kampanyası" ödülünü Petlas adına alan Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ödülün, iletişim çalışmalarının başarısının göstergesi olduğunu aktardı.

Konvansiyonel mecralardaki iletişim çalışmalarının yanı sıra marka stratejileri doğrultusunda özellikle genç tüketicilere ulaşmak için dijital projelere önem verdiklerini belirten Özürün, bu çalışmaların, sektörde öncü marka olma hedefleri doğrultusunda adımlarını daha hızlı ve güçlü atmalarını sağladığını kaydetti.

basketbol, Reynmen, Petlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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