Son Dakika Haberleri: Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi
Son Dakika Güncel Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi

Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi

41 dakika önce

Kayseri yolu üzeri 50.kilometreye bin 100 fidan dikti.

Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi, System.String[]

Kayseri yolu üzeri 50.kilometreye bin 100 fidan dikti.


Daha yeşil bir Türkiye için 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' projesi kapsamında fidanlar, toprakla işçiler tarafından buluşturuldu. Yapılan organizasyonla ilgili bilgi veren İnsan Kaynakları ve End. İlişkiler Müdürü Mithat Durudoğan ; "Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin dengesini sağlamak günümüz işletmelerinin en önemli gündem maddelerindendir. Doğaya gereken değeri veren şirketler sadece bulundukları sektöre değil, dünyaya katkı sunacaklarını bilmektedirler. Bu sadece rekabetin değil, sosyal sorumluluğun da gereğidir"dedi.


Bin 100 fidanın toprakla buluşması sonrası fidanların gelişim aşamalarını da fabrika çalışanlarının üstleneceğinin belirtildiği açıklamada, etkinliklerin her yıl düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor. - KIRŞEHİR

Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petlas çalışanları, 'Küçük bir fidan kocaman bir nefes' temalı ağaç dikme kampanyası düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]