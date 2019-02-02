PETLAS'ın ihracat hedefi 265 milyon dolar
1 saat önce
AKO Grup Finans Yöneticisi Furkan Yazgan, "2018'de 100'den fazla ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızı 2017 yılına oranla yüzde 17,6 artırarak 202 milyon dolara çıkardık" dedi.
AKO Grup Finans Yöneticisi Furkan Yazgan, "2018'de 100'den fazla ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızı 2017 yılına oranla yüzde 17,6 artırarak 202 milyon dolara çıkardık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20
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