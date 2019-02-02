PETLAS'ın ihracat hedefi 265 milyon dolar

AKO Grup Finans Yöneticisi Furkan Yazgan, "2018'de 100'den fazla ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızı 2017 yılına oranla yüzde 17,6 artırarak 202 milyon dolara çıkardık" dedi.

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