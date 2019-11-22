Petlas işçileri ellerinde ekmekle iş çıkışı yürüdü

Toplu iş sözleşmesi bilgilendirmesi yapan sendika üyelerine servis çıkmadığı iddia edildi

Petrol İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Murat Kaya:

"Her tepkiniz, anında karşılık bulacak"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Petlas A.Ş., çalışanı bir grup (12/8 vardiyası) iş çıkışı sonrası toplu sözleşmeler hakkında bilgilendirme yapmak isterken fabrika yönetiminin servisleri çıkartmasıyla işçiler, yedi kilometrelik yolu ellerinde ekmeklerle yürüdü.

Petrol İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Murat Kaya, "İş yerinde yaptığımız bilgilendirme sonrası işverenin servisleri çıkartmasıyla bizde emekçi kardeşlerimizle beraber yedi kilometreyi alın terimiz kurumadan yürüttüler"dedi.

Fabrikada toplu sözleşme bilgilendirmesi yapıyorlardı

İşçilere sendikanın toplu sözleşme bilgilendirmesi yaptığını anlatan sendika temsilcisi Kaya, açıklamasında; "Arkadaşlarımıza taslak ve sendikayla alakalı bilgi vermek amaçlı toplandık. İşveren servisleri gönderdi. Bize ne zaman tepki gösterirseniz anında da karşılığını alacaksınız. 2 bin Petrol İş Sendikası üyesi ile Petlas'ı marka yapan biz çalışanlar olarak birlikteliğimizi iş veren görecek. Petlas çalışanlarına sivil toplum örgütlerinin de sahip çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Masada, sahada, meydanlarda olacağız"

Toplu sözleşmelerde işçilerin dertlerini masada da anlatacağını ifade eden sendika temsilcisi Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Toplu iş sözleşmelerinde masalarda derdimizi anlatacağız. Masada dinlemezlerse sahalarda anlatacağız. Sahalarda dinlemezlerse meydanlarda anlatacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz süre içerisinde biz sendika olarak her zaman yanınızdayız. Her sorunla mücadele edecek güçteyiz. Bunu da herkes böyle bilsin"