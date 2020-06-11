PETLAS, marka değerini yüzde 60 artırdı - Son Dakika

PETLAS, marka değerini yüzde 60 artırdı

Brand Finance'in Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, PETLAS, marka değerinde bir yılda yüzde 60 artış gerçekleştirdi.

PETLAS, marka değerini yüzde 60 artırdı, System.String[]

Brand Finance'in Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporuna göre, PETLAS, marka değerinde bir yılda yüzde 60 artış gerçekleştirdi.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKO Grup şirketlerinden PETLAS, tüm sektörlerden tüm kuruluşlar arasında ülkemizin en güçlü ve değerli 100 markası arasında yer alıyor.


Haziran ayında açıklanan Brand Finance Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2020 raporunda PETLAS, 70'inci sırada yer aldı. Şirket, 100 marka arasındaki yerini, 3 sıra yukarıya çekmiş oldu.


PETLAS'ın marka değerindeki artışın bir önceki yıla oranla yüzde 60 olarak gerçekleştiği raporda şirketin marka değerinin, 35 milyon dolar düzeyinde olduğu bilgisi yer aldı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, PETLAS'ın, ülkemiz sanayi ve ekonomisi için katkılarını sürdüreceğini ifade etti.


Özcan, PETLAS'ın, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücü ile Türkiye'nin lastik markası kimliğini gururla taşıdığını ifade ederek, "Ülkemizin yanı sıra, dünyanın yüzü aşkın ülkesinde rekabet gücümüz her gün artış gösteriyor. Kendi alanının en saygın kuruluşları arasında yer alan Brand Finance'in raporunda, ülkemizin tüm sektörlerden en güçlü ve değerli 100 markası arasında yükselişimiz, şevkimizi artırıyor. Bu başarı için tüm PETLAS ve AKO Grup çalışanlarına, iş ortaklarımıza, markamızı tercih eden tüketicilerimize ve kurumsal müşterilerimize teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PETLAS, marka değerini yüzde 60 artırdı - Son Dakika Ekonomi

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