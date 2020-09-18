Petlas, ralli şampiyonalarına öncülük ediyor - Son Dakika

Petlas, ralli şampiyonalarına öncülük ediyor

Petlas, spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını sürdürüyor.

Petlas, ralli şampiyonalarına öncülük ediyor, System.String[]

Petlas, spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 18-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk iki yarışına da ev sahipliği yapıyor.

Bu yarışta 4 ekip, yerli sermaye, yerli mühendislik ve teknoloji, yerli iş gücü ile Türkiye'de geliştirilip üretilen Petlas lastiklerle parkura çıkacak.

Dünya Şampiyonası yarışı ile aynı parkurda koşulacak yarış organizasyonunda, yol güvenliğinden sorumlu "0" kapı numaralı öncü aracı kullanan, Halim Ateş-Bahadır Gücenmez ikilisi, Petlas lastiklerini pistte deneyecek.

Emre Erciyas-Hakan Uçucu, Dağhan Ünlüdoğan-Aras Dinçer, Buğra Can Kılıç-Ali Emre Yılmaz ise, yarışta Petlas lastiklerle podyumda yer arayacak isimler olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Türkiye Rallisinin, dünya şampiyonasında haklı bir yere sahip bir Türk klasiği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarında kısıtlı programla yürütülen şampiyonada, Türkiye Rallisinin az sayıda koşulan şampiyona kapsamında yer alması, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy ve diğer Devlet büyüklerimizin çabaları ile mümkün oldu. Kendilerine şükran borçluyuz. Bu yarışla aynı parkurda koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası yarışında, ülkemizde dünya standardında geliştirilen ve üretilen yarış lastiklerimizle bir kez daha yer almak bize büyük gurur ve heyecan veriyor.

Burada geçen sene elde ettiğimiz tecrübeler ve her yarış sonrası aldığımız verilerle ralli lastiklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl kullanılan lastikler, geçen senekilerle aynı değil. Lastiklerimize gerek karkasta gerek karışımda değişimler yapıyoruz ve sürekli daha iyiye gidiyoruz. TOSFED iş birliğinde, Petlas Motorsport departmanımızla yürüttüğümüz yarış lastiği programımızda en büyük hayalimiz, bir Türk sporcunun, Türkiye'nin lastiği Petlas'la dünya şampiyonu olmasıdır."

Verilen bilgilere göre, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak olan 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan'da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak. Salgın nedeniyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün seyircisiz olarak izin verdiği rallide, seyirci alanları oluşturulmayacak.

TOSFED ile iş birliği yapan ve Ar-Ge gücüyle geçen yıl Petlas Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start veren Petlas'ın ürettiği lastikler, 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye Rallisi'nde de etap güvenliği için yarışmacılar öncesi parkura çıkıp, süpürücülük görevini üstlenen öncü araçlarda kullanılmıştı.

Türkiye, Petlas, Eylül, Ralli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petlas, ralli şampiyonalarına öncülük ediyor - Son Dakika


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