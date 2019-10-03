Petlas, spora desteğe devam ediyor
1 saat önce
Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.
Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:46
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