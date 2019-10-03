Son Dakika Haberleri: Petlas, spora desteğe devam ediyor
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Petlas, spora desteğe devam ediyor

1 saat önce

Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.

Petlas, spora desteğe devam ediyor, System.String[]

Petlas, sektörde öne çıkan yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarına da devam ediyor.

Petlas, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:46 
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