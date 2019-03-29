Petlas'tan ABD Pazarında Hızlı Büyüme İçin 60 Milyon Dolar Yatırım

Petlas, ABD pazarında payını hızla artırmak amacıyla 60 milyon dolar düzeyinde yatırım yaparak, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerinin sağladığı rekabet avantajıyla hızlı ve kalıcı büyüme hedefliyor.

Petlas, ABD pazarında payını hızla artırmak amacıyla 60 milyon dolar düzeyinde yatırım yaparak, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerinin sağladığı rekabet avantajıyla hızlı ve kalıcı büyüme hedefliyor.



Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, orta ve uzun vadede ABD pazarına 100 milyon dolara ulaşan düzeyde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.



2018 yılında ihracatını bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 18 artıran ve 202 milyon dolar düzeyinde çıkaran lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu Petlas, ABD pazarına yönelik ihracatta agresif hedeflerle hareket ediyor.



Petlas, 2018 yılında toplam 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve ülkenin tüm ihracatçıları arasında "En Çok Ülkeye İhracat Yapan" 11. kuruluş olma özelliği taşıyor. Bu büyüme hedefine ulaşmayı sağlayacak ürün stratejilerini geliştiren ve gerekli yatırım planlarını hazırlayan Petlas'ta, bu doğrultuda 60 milyon dolar düzeyinde makine ve lastik kalıbı yatırımı süreci devam ediyor.



"ABD pazarında büyüme odaklı yatırımlar sürüyor"



Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, ABD pazarında beklenti ve ihtiyaçlara yönelik ürün çeşitliliği ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile büyümeyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Kısa ve uzun vadeli tüm planlarımızı, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlar üzerine kurarız. ABD pazarında, kendi geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizle büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve pazara özel yüksek teknolojili ürünlerin üretimi odaklı planlar, yatırıma dönüşmeye başlamış durumda.



Bu yönde makine ve kalıp odaklı 60 milyon dolar tutarında yatırım sürecimiz devam ediyor. Orta-uzun vadeli planlarımız arasına sadece ABD pazarı için dahi çalışabilecek ayrı bir üretim hattı ya da tesisi kurulumunu da eklemiş bulunuyoruz. ABD pazarında gördüğümüz fırsatı Petlas ve ülkemiz için değere dönüştürmek amacıyla yaptığımız bu yatırımlarla, ihracatımızın 100 milyon dolar hedefimize ulaşacağına ve aşacağına inanıyoruz."



Trafik siciline her yıl 17 milyondan fazla yeni aracın kaydolduğu ABD pazarının, büyük bir potansiyel oluşturduğunu dile getiren Ertem, şu değerlendirmelerde bulundu:



"ABD, çok farklı özelliklere sahip araçları ve farklı ürün ihtiyaçlarını bünyesinde bir araya getiren çok özel bir pazar. Tam çelik iş makinesi lastiklerinden, başka ülkelerde bulunmayan özel yapım SUV araçlara, kıtayı bir baştan bir başa geçen kamyon ve otobüslerden çok büyük alanlarda tarım işi yapan zirai araç ve makinelere, yüksek performanslı özel yapım binek otomobillerine kadar birçok segment var ve bu segmentlerin her biri hızlı bir şekilde büyüyor. Bu heyecan verici pazarda, Petlas ve Starmaxx markalı, yüzde 100 yerli ürünlerimizle rekabetin içerisinde yer alıyoruz. Bu ürünler, yüksek teknoloji ile, yeni nesil araç ve makinelere uygun olarak üretiliyor."



"ABD pazarına kamyon, otobüs, iş makinesi ve SUV lastikleriyle girdik"



Yahya Ertem, şu bilgileri verdi:



"ABD'de özellikle kamyon taşımacılığı büyük önem taşıyan bir sektör. ABD'de yılda yaklaşık 10 milyar ton kargo, filmlerden hatırlayacağınız dev kamyonlarla taşınıyor. Bunun yanı sıra, seyahat alanında otobüsler çok yoğun kullanılıyor. Koskoca bir kıtaya yayılan bir ülkeyi, bir uçtan bir uca kat eden bu araçlarda, TBR olarak isimlendirilen tam çelik lastikler kullanılıyor.



ABD'nin hızlı büyüyen sanayisi doğrultusunda, iş makineleri de önem taşıyor ve bunlarda ORR tabir edilen makine lastikleri kullanılıyor. ABD pazarına ORR ve TBR lastiklerin yanı sıra, günlük ulaşımda ve kamu hizmetlerinde çok kullanılan SUV tipi araçlara özel lastiklerimizle giriş yaptık ve ürün özelliklerimizle kısa sürede başarılı olduk."



Türkiye'nin milli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde yer alan Petlas'ın, yüzde 100 yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli iş gücü ile ürettiği Petlas ve Starmaxx lastik ürün gamıyla, ABD pazarındaki ürün özelliği beklentisini yüzde 90 oranında karşıladığını belirten Ertem şu değerlendirmelerde bulundu:



"ABD'de kullanılan iş makinelerinde ihtiyaç duyulan tam çelik iş makinesi lastiklerinin (ORR) yanı sıra, yine tam çelik otobüs ve kamyon lastiklerini (TBR) ve SUV'lere yönelik lastikleri, en yüksek kalite standardında üretiyoruz. Bu ürünlerle girdiğimiz pazardaki büyümemizin ivmesini artıracak farklı ürünlerimiz de var. Dünyanın en büyük tarım üreticilerinden olan ABD'de, zirai araç ve makinelere yönelik, hassas tarıma uyumlu tam çelik lastiklerimiz de büyük ilgi görüyor. Bu ülkede ayrıca, yüksek performanslı özel yapım araçlar da çok revaçta. Yüksek performanslı araçlara yönelik UHP lastiklerimiz ABD pazarında sükse yapıyor."



Ticaret savaşlarının bir yansıması olan, ABD'deki yeni vergi düzenlemelerinin, pazarda avantajlı bir durumu ortaya çıkardığını belirten Ertem, "Ülkemizde ve tüm ihracat pazarlarımızda birinci önceliğimiz, ürünlerimizin kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamasıdır. ABD pazarında kullanıcı taleplerini karşılayacağımızdan eminiz. ABD pazarında yeni uygulanan vergiler doğrultusunda oluşan boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek en az hedeflediğimiz ihracat büyümesini gerçekleştirecek ve büyümemize hızla devam edeceğiz. Öncelikli olarak ORR ve TBR pazarında gerçekleşecek ve ivmesi, SUV, UHP, zirai ürünlerle desteklenecek bu büyüme hedefi, genel ihracat büyüme stratejilerimizle de uyumludur." ifadelerini kullandı.

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