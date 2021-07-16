Üye Girişi
PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar - Son Dakika

PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar

16.07.2021 13:20
PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar, System.String[]

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler, araçlarda güvenlik riski oluşturur.

AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, "Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler, araçlarda güvenlik riski oluşturur." dedi.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı, aile ziyaretleri ve tatil için uygun bir fırsat sunuyor ancak şehirler arası yollardaki trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak kaza riskleri de artış gösteriyor.

Tatil sezonu boyunca tatile gidiş ve tatilden dönüş için uzun yolculukların daha fazla görüldüğü haziran-eylül arası dönemde, kara yollarında yol ve yolcu güvenliğinin önemi daha da artıyor. İstatistiklere göre, Türkiye'de trafik kazalarının yüzde 40'ı, "Tatil Mevsimi" olarak algılanan haziran-eylül döneminde meydana geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Kapanma döneminde devlet ve millet olarak birlikte yüklendiğimiz sorumluluk ve özellikle de yurt çapında aşı yayılımında olumlu gelişmeler sayesinde, halkımız özlediği yakınlarını görmek ya da özlemini çektiği tatil günlerini yaşamak için yollara çıkabiliyor. Ancak, kara yoluyla yapılan tatil yolculuklarının kendimiz, sevdiklerimiz ve yoldaki diğer kişiler için güvenli olması önem taşıyor. Yol güvenliği, araçların yere temas noktası lastiklerden başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Aracın periyodik bakımı aksatılmamalı"

Havaların ve yolların ısındığı yaz koşullarına uygun lastik kullanımının önemine dikkati çeken Özürün, "Yaz tatiline nasıl kışlık palto ile gitmiyorsak, yaz yollarına da kış lastiği ile çıkmamamız gerekiyor. Yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastikler araçlarda güvenlik riski oluşturur. Ayrıca güvenli bir seyahat için, yola çıkmadan önce aracın lastikleri mutlaka kontrol ettirilmeli. Lastiklerin aşınma derecesi, lastik dişlerinde kendini gösterir. Dişleri 4 mm'nin altındaki lastiklerle kesinlikle yola çıkılmamalı. Tüketicilerimize, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlıklarını riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirme ve lastik kontrolü hizmeti sunuyoruz. Tüketicilerimize güvenli lastik değişimi için sıkışıklığın yaşanmaması adına randevulu hizmet almalarını, servislerimize lastik değişimi için geldiklerinde maske kullanmalarını, gerekli sosyal mesafeyi korumalarını öneriyoruz." açıklamasında bulundu.

Araç sahiplerine güvenli yolculuk hakkında bilgilere veren Özürün, şu uyarılarda bulundu:

"Lastiklerin hava basıncı mutlaka kontrol edilmeli. Uygun olmayan lastik basıncı yakıt sarfiyatını artırırken yol tutuşunu düşürür. Aracın periyodik bakımı aksatılmamalı. Fren balataları, fren hidroliği ve motor yağı seviyesi kontrol ettirilmeli. Akü kontrol edilmeli. Özellikle yeni nesil araçların elektronik aksamları akü nedeniyle devre dışı kalabilir ve yolda bırakabilir. Araçtaki stepne, kriko, reflektör ve çekme halatı kontrol edilmeli. Farlar, stop lambaları ve silecek suyu kontrolden geçirilmeli. Aracın yasal yükümlülüğü olan araç muayenesi ile zorunlu trafik sigortası tarihlerinin kontrolü unutmamalı."

"2 saatte bir mola ihmal edilmemeli"

Güvenli sürüş ve sorunsuz bir yolculuk için 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesinin uzmanlarca önerildiğini ifade eden Özürün, "Bunun yanı sıra, emniyet kemerinin tüm yolcularca takılması gerekiyor. Kendimizin ve sevdiklerimizin güvenli açısından bu önemli. Ayrıca, 12 yaşından küçük çocukların da yaşına uygun çocuk koltuğu veya yükseltici ile emniyet kemerini mutlaka takmaları gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada yer alan uyarılara göre ise tüm kontroller yapılsa da sürücüler zaman zaman yolculuk sırasında kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Bu durumlarda ilk olarak güvenlik önlemlerinin alınması hem yolcular hem de seyir halindeki diğer araçlar için önemli rol oynuyor. Olası bir acil durum anında aracın güvenli bir yere çekilerek dörtlü ikaz lambalarının yakılması ve diğer araçların durumdan haberdar edilmesi için uygun bir güvenlik mesafesine reflektör konulması gerekiyor. Giderilemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimaline karşın yola çıkarken, yetkili servisin numarasını not etmek de oldukça önem taşıyor.

Kurban Bayramı, Türkiye, Haziran, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi 12:34 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım 12:18 Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım
Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin
Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı         
13:28
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 13:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PETLAS'tan bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement