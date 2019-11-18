Son Dakika Haberleri: Petlas'tan Hitit Rallisi klasman birincilerine lastik hediyesi
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Petlas'tan Hitit Rallisi klasman birincilerine lastik hediyesi

6 saat önce

Petlas, Hitit Rallisi'nde klasman birincilerine lastik hediye etti.

Petlas'tan Hitit Rallisi klasman birincilerine lastik hediyesi, System.String[]

Petlas, Hitit Rallisi'nde klasman birincilerine lastik hediye etti.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, sektöre damga vuran yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor.


Petlas sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi'nde klasman birincisi ekiplere bir takım lastik hediye edildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile iş birliği yapan ve Ar-Ge gücüyle geçen yıl PETLAS Motorsport departmanına ve yarış lastiği geliştirme programına start veren, lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas'ın ürettiği lastikler, 2019 WRC Rally of Turkey'de etap güvenliği için yarışma öncesi parkura çıkıp süpürücülük görevini üstlenen öncü araçlarda da kullanılmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, bu önemli yarışın, evine dönmüş olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, Hitit Rallisi'sinin, Türk ralli sporunda bir Ankara klasiği olduğunu kaydetti.

Candemir, "Türkiye'nin lastik markası Petlas olarak, Ankara'nın önemli bir markası olmuş Hitit Rallisi'nde başarı kazanan sporculara Türk sermayesi, mühendisliği ve iş gücü ile dünya kalitesinde üretilen lastiklerimizi hediye etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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