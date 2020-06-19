Petlas'tan sürücülere yaz lastiği uyarısı - Son Dakika

Petlas'tan sürücülere yaz lastiği uyarısı

Türkiye'nin yerli lastik markası Petlas, seyahat yasağının kalktığı kontrollü normalleşme sürecinde, güvenli ve sağlıklı yolculuklar için sürücüleri kış lastiklerini yaz lastiğiyle değiştirmeden yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Petlas'tan sürücülere yaz lastiği uyarısı, System.String[]

Türkiye'nin yerli lastik markası Petlas, seyahat yasağının kalktığı kontrollü normalleşme sürecinde, güvenli ve sağlıklı yolculuklar için sürücüleri kış lastiklerini yaz lastiğiyle değiştirmeden yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli önde gelen markası Petlas, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından karayollarındaki hareketliliğe dikkati çekerek, yaz yolculuklarında güvenlik ve sağlık için tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de yasa gereği kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde, 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda M+S (çamur kar) veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği cezai yaptırım söz konusu oluyor. Kış lastiği zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan itibarı ile sona eriyor ve uzmanlarca sürücülerin bu tarihte yaz lastiklerine geçmesi öneriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, kış lastiği resmi uygulamasının nisan ayı başında sona erdiğini hatırlatarak, "7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor; çünkü kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunun fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır." ifadelerini kullandı.

Doğru lastik kullanımının, yol güvenliği için önemine işaret eden Özürün, şunları kaydetti:

"Yol güvenliği, aracın yere temasını, yol tutuş ve fren performansını sağlayan lastiklerden başlar. Sürücülerin de kendileri, sevdikleri ve yoldaki diğer insanların güvenliği için lastiklerine mutlaka özen göstermeleri gerekiyor. Öte yandan, unutmamamız gerekiyor ki, en iyi lastikler ve en güvenlikli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Trafikte kendimizin, değer verdiklerimizin ve başkalarının can ve mal güvenliği sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalı, trafik kurallarına ve hız limitlerine uyarak araç kullanmalıyız."

Kontrollü normalleşme süreci içerisinde, sağlık önlemlerine uyumun önemine de dikkati çeken Erkal Özürün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı ve Sayın Sağlık Bakanımızın da dile getirdiği üzere, tedbirlerle güçlüyüz. Sağlığımıza dikkat etmek, kendimizi, beraber seyahat edeceğimiz yakınlarımızı ve yol esnasında temas edebileceğimiz başkalarını riske atmamak insani sorumluluğumuz. Maske ve mesafe kuralarına, yol duraklarında yüzeylere temaslara, ellerimizi sık sık yıkamaya ve dezenfeksiyona özen gösterelim. Sağlık için yolda tedbirli olalım, gerekiyorsa konforu tedbirin ardından geri plana atalım." ifadelerini kullandı.

Petlas'ın iki kampanyası haziran sonuna kadar sürüyor

Özürün, Petlas'ın, lastik yenilemeyi ve yaz lastiğine geçiş için aile bütçelerini iki farklı tüketici kampanyası ile desteklediğini belirterek, "Halihazırda iki kampanyamız bulunuyor. Tüketicilerin 30 Haziran 2020 tarihine dek, İş Bankası ve QNB Finansbank kredi kartları ile yapacağı alışverişlerinde peşin fiyatına 8 taksit fırsatı sunuluyor. Bir diğer kampanyamızda ise tüketicilerimize, yine 30 Haziran 2020 tarihine kadar Petlas'tan alacakları her 500 TL değerindeki lastik için Porsche 718 Cayman çekilişine bir katılım hakkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Petlas bayilerinde maske, temas ve mesafe tedbirleri ile ücretsiz lastik kontrolü hizmeti verildiği anlatan Erkal Özürün, "Ayrıca yaz lastiği aldığınızda, yine önlemler dahilinde, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığımızı riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirebilirsiniz. Bunun için bayilerimizde yoğunluk yaşamamak için randevu alınmasını rica ediyoruz. Size verilen randevu saatinde araçlarınıza sizden başkası temas etmeden, koruyucu ekipmanlarla lastiklerinizin değişimi gerçekleştirilir. Buna ek olarak, bazı bayilerimizde kış lastiklerinin saklanması için müşterilerimize lastik oteli hizmeti de sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Aralık, Petlas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petlas'tan sürücülere yaz lastiği uyarısı - Son Dakika

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