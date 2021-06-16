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Petlas'tan yağmurlu havalardaki tehlikelere karşı uyarı - Son Dakika

Petlas'tan yağmurlu havalardaki tehlikelere karşı uyarı

16.06.2021 14:03
Petlas'tan yağmurlu havalardaki tehlikelere karşı uyarı, System.String[]

Petlas, ani bastıran kuvvetli yağışların neden olabileceği tehlikeli durumlardan kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilere yer verdi.

Petlas, ani bastıran kuvvetli yağışların neden olabileceği tehlikeli durumlardan kaçınmak için yapılması gerekenler hakkında bilgilere yer verdi.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, suda kızaklama, ani ve yoğun yağışların olduğu mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında tipik olarak meydana gelebilecek tehlikeli bir durumdur. Ani ve güçlü yağış nedeniyle yolda biriken yağmur suyu, zemin ile aracınızın lastikleri arasında bir su katmanı oluşturabilir ve bu durum sürüş riskini beraberinde getirir.

Suda kızaklama (aquaplanning) yağış esnasında lastiğin su tahliye kanalları içinde sıkışması ve bu sıkışan suyun basıncının araç ağırlığından fazla olması nedeniyle aracın suda yüzmeye başlaması olarak nitelenebilir. Bu durum, hafif ve hızlı olan binek araçlarda daha çok görülür. Lastiklerin yol ile temasının önemli derecede azalmasıyla sürücü, direksiyon hakimiyetini büyük ölçüde yitirebilir ve araç kayarak tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Yağmurlu havada suda kızaklamayı önlemek için en önemli faktör diş derinliği yeterli seviyede olan lastikleri kullanmak, yani lastiklerin iyi durumda olmasır. Çünkü ıslak yolda hem hız hem de lastik aşınması, lastiğin zeminle temas alanını azaltıyor.

Lastik şişirme basıncı doğru olmalı

Yola çıkmadan önce lastiklerin şişirme basıncını da kontrol etmeyi unutmamak gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey basıncın araç üreticisinin önerdiği basınç değerlerinde olması. Lastik şişirme basıncının olması gerekenden ne daha yüksek ne daha düşük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Düşük basınç kadar, olması gerekenden daha fazla şişirilmiş bir lastik, riski önemli ölçüde artırır ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar.

Sürüşünüzü yağışlı havaya uyarlayın, süratinizi düşürün

Şiddetli bir yağmur sırasında veya daha önemlisi yağmur sonrasında henüz yollar ıslakken araç hızı yolun durumuna göre uyarlanmalıdır. Yolun durumu ve zemindeki su miktarı yol tutuşunda bir azalmaya yol açacak seviyedeyse düşük hızlarda seyretmek güvenliğiniz için büyük önem taşıyor.

Diğer önemli nokta ise "yolu okumak". Su birikintileri, özellikle güneş ışığının yansıdığı yaz aylarında, genellikle uzaktan görülebilir. Bu su birikintilerine girerken hızı düşürmek ve özellikle ani frene basmamak gerekmektedir. Yağışlı havada ve yağmur sonrası asfaltın parladığı yerleri gözlemleyerek risk de minimize edilebilir.

Suda kızaklama yaşarsanız sakin kalın

Bu önlemlere rağmen araç, suda kızaklamaya başlarsa, yapılacak ilk şey hiçbir şey yapmamak. Özellikle panikle fren yapmamaya dikkat edilmelidir. Bu lastiğinizin dönme esnasındaki su tahliyesini tamamen durduracağından aracınız direksiyon hareketine reaksiyon vermez ve yoldan savrulabilir. Sakin kalıp direksiyonu sıkı ve düz tutarken ayağınızı gazdan yavaş yavaş çekmeniz gerekir. Ani direksiyon hareketlerinden kaçınarak aracınızı düz bir hat içinde tutup su birikintisinden çıkmayı beklemelisiniz.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin yerli sermayeli lastik markası Petlas'ı bünyesinde bulunduran AKO Grubun Pazarlama Müdürü Erkal Özürün potansiyel tehlikelerle karşı karşıya kalmamak için alınabilecek önlemleri aktardı. Özürün, "Yaz lastiklerinde diş derinliği 3 mm'den az olduğunda, ıslak yollardaki yol tutuş ve lastiğin suda kızaklamayı önleme özellikleri büyük ölçüde azalır. Lastik diş derinliği fazla olursa lastik dişleri arasında tutulabilecek su miktarı da daha fazla olur ve suda kızaklama olasılığı düşer. Yapılan testlerde kullanılmış lastikler 75 km/s'de başlayan suda kızaklama, yeni lastiklerle 88 km/s'de ortaya çıkıyor." yorumunu yaptı.

Petlas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petlas'tan yağmurlu havalardaki tehlikelere karşı uyarı - Son Dakika


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