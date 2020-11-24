Petlas'tan yol güvenliği için kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Petlas'tan yol güvenliği için kış lastiği uyarısı

24.11.2020 14:39
Petlas'tan yol güvenliği için kış lastiği uyarısı, System.String[]

Petlas, yılın ilk karının yağması, hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfır derecenin altına düşmesi ve kışın kendini göstermesiyle birlikte sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Petlas, yılın ilk karının yağması, hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfır derecenin altına düşmesi ve kışın kendini göstermesiyle birlikte sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk karı yağdı, hava sıcaklığı bazı bölgelerde sıfır derecenin altına düşmeye başladı ve kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu yol koşullarında ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için kış lastiği zorunlu bir seçenek olarak önemini koruyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması da 1 Aralık tarihinde başlayacak.

Düşen hava sıcaklıkları ve yer yer kara dönen yağışlar ile kendini iyiden iyiye gösteren kış mevsimine ek olarak, pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplu taşımadan otomobile yönelen araç kullanım alışkanlıkları, kış koşullarında yol güvenliğinin önemini artırıyor.

Petlas, yerli iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarıyla sürüş güvenliği ve konforunu birlikte sunan, yüksek kaliteli lastikler geliştirmeye devam ediyor. Firma ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle sürüş güvenliği için lastik ve araçla ilgili önem verilmesi gereken konulara dikkati çekmeyi misyon ediniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, etkisini hissettirmeye başlayan kış koşullarında, yol ve sürüş güvenliğine daha da fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastikleri, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağlar. Bu da karda ve soğuk havalarda güvenlik ve mobilite demektir. Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden başlar." ifadelerini kullandı.

Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Özürün, sürücülerin pandemi tedbirleri dahilinde, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, tüm Türkiye'de en yaygın bayi ağına sahip olan Petlas bayilerinde kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini bildirdi.

Kış lastiğinin önemi

Verilen bilgiye göre, kış lastikleri; +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahip. Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar.

Kış lastikleri; ıslak, karlı veya buzlu yollarda araçların kavramasını sağlamak için özel olarak tasarlanan ve bu özelliği AB normlarınca onaylanmış lastikler olurken, kış lastiklerinin bu standardı sağladığını gösteren özel bir Üç Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snow Flake) işareti ile tanımlanır. Bu işareti yan duvarında taşıyan lastikler kış lastiği olarak adlandırılır. Bu işaret, lastiğin kış koşullarında yol güvenliği sağlayabildiğinin göstergesi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre, 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Yasa, zorunluluk kapsamında olmayan hususi otomobillerde de kış lastiği kullanımını öneriyor. Ancak araç sahibi ve sürücülere, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçmeleri öneriliyor.

Kışın kış lastiği kullanmak daha ekonomik

Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşunu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almayı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak çok daha ekonomik. Ancak en önemli değer olan can ve mal güvenliğine katkısı ise "paha biçilemez" olarak nitelendirilir.

Doğru lastiği seçmek güvenlik için büyük önem taşıyor. Yaz lastikleri yerine dört mevsim lastikleri tercih ederken, sürüş şartları, bölgenin iklim ve performans ihtiyaçlarını göz önüne almak gerekiyor. Dört mevsim lastikler, kar ve buzlanma gibi ağır kış koşulları ile çok sık karşılaşılmıyorsa tercih edilmeli. Kar yağışında ise mutlaka kış lastiği kullanılmalı.

Türkiye, Aralık, Petlas, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petlas'tan yol güvenliği için kış lastiği uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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