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Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında öne çıkıyor - Son Dakika

Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında öne çıkıyor

15.09.2021 10:36
Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında öne çıkıyor, System.String[]

Lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen markalarından Petlas, 11 Eylül-18 Eylül 2021'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 600 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek veriyor.

Lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen markalarından Petlas, 11 Eylül-18 Eylül 2021'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 600 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas Motorsport departmanı ve yarış lastiği geliştirme programıyla Ar-Ge gücünü sportif rekabete yansıtan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile farklı iş birliği çalışmalarına imza atan Petlas, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerden takım ve sporcuların katılımıyla düzenlenen TransAnatolia Rally Raid 2021 yarışında iki Türk ekibe destek veriyor.

Petlas'ın sezon boyunca lastik sponsoru olarak desteklediği parkurların başarılı takımı Bantboru Off-Road Team, 416 Kapı numaralı Mitsubishi L200 araçlarıyla zorlu yarışta geçen 3 günün sonunda TH 2.1 sınıfında lider konumda yer alıyor ve Genel Klasman iddiasını da sürdürüyor.

2021 yılında TransAnatolia Rally Raid yarışının yanı sıra 4 ayak olarak planlanan TOSFED Baja Kupası ve uluslararası Baja Troia Türkiye yarışlarını hedef belirleyen Batuhan Korkut pilotajında yarışıyor. Motorsporları camiasının deneyimli ismi Fırat Şahin de takımda co-pilot olarak sorumluluk alıyor.

Bu yarışta Petlas'ın desteklediği diğer Türk ekipte Murat Karahan pilot, Mehmet Furkan Saylam da co-pilot olarak yer alıyor. İkili, 505 kapı numaralı Mercedes Unimog araçlarıyla TH5 sınıfında yarışın 3. gününde 1 saatten fazla farkla liderliği elinde bulunduruyor.

"Spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Türk sanayisinin yerli gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas'ın, sektöre damga vuran yatırımlarının yanı sıra, sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız Petlas Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile farklı iş birliği çalışmaları yapıyoruz. Dünyanın en zorlu yarışları arasında gösterilen ve ülkemizde düzenlenen TransAnatolia yarışında büyük bir heyecanla desteklediğimiz Türk ekiplerin başarılarından gurur duyuyoruz."

Marka, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru

Bu arada, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile geliştirip üreten Petlas, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na da isim sponsoru olarak destek veriyor.

Pist, Ralli ve Off-Road gibi farklı disiplinlere yönelik lastik geliştirme çalışmaları yapan Petlas'ın motorsporlarına desteği, TOSFED Yıldızını Arıyor ve Şampiyonlar Şampiyonası gibi farklı etkinlikleri de kapsıyor.

Yerli askeri lastik teknolojisi off-road pistlerine taşındı

Petlas Lastik sponsorluğunda yarışan Bantboru Off-Road Team'in kullandığı Petlas EXPLERO PT451 ve Murat Karahan-Furkan Saylam ikilisinin kullandığı Petlas RM910 lastikler, askeri araçlarda da aktif olarak kullanılıyor.

Petlas'ın savunma sanayine yönelik üretimi, F-5, F-16 savaş jetlerinin ve İHA'ların lastiklerinin yanı sıra, TOMA'lar ve Kirpi model zırhlı araçlar için geliştirilip üretilen, çatışma koşullarında mermi isabeti alsa da yola devam edebilen özel lastikleri de kapsıyor.

Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA da, Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler kullanıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında öne çıkıyor - Son Dakika


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