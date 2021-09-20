Üye Girişi
Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi - Son Dakika

Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi

20.09.2021 15:26
Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi, System.String[]

Petlas, 11-18 Eylül'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi.

Petlas, 11-18 Eylül'de Eskişehir'den Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas Motorsport departmanı ve yarış lastiği geliştirme programıyla AR-GE gücünü sportif rekabete yansıtan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile farklı iş birliği çalışmalarına imza atan Petlas, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden takım ve sporcuların katılımıyla düzenlenen TransAnatolia Rally Raid 2021 yarışında iki Türk ekibe destek sundu.

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru olan Petlas'ın sezon boyunca lastik sponsoru olarak desteklediği parkurların başarılı takımı Bantboru Off-Road Team, 416 Kapı numaralı Mitsubishi L200 araçlarıyla zorlu yarışta TH 2.1 sınıf birincisi olarak zirvede tamamladı. Bantboru Off-Road Team ayrıca, "Otomobil" kategorisini genel klasmanında da üçüncülük elde ederek podyumda yer alma başarısı gösterdi.

Yarışta Petlas'ın desteklediği bir diğer Türk ekipte Murat Karahan pilot, Mehmet Furkan Saylam da co-pilot olarak yer aldı. İkili, yarış sırasında geçirdikleri kazaya rağmen 505 kapı numaralı Mercedes Unimog araçlarıyla "Kamyon" kategorisinde (TH5 sınıfında) ikincilik elde etti. Karahan-Saylam ikilisi, yarış boyunca çok zorlu koşullara rağmen hiç lastik sorunu yaşamadıklarını belirtti.

"Petlas, spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev biliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Türk sanayinin yerli gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider kuruluşu Petlas'ın, sektöre damga vuran yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek olmayı görev bildiğini belirtti.

Özürün, "Dünyanın en zorlu yarışları arasında gösterilen ve ülkemizde düzenlenen TransAnatolia yarışında büyük bir heyecanla desteklediğimiz Türk ekipler, zirve hedefiyle yola çıktılar ve yarışı zirvede tamamladılar. Elde ettikleri başarılarından gurur duyuyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de lideri oldukları AR-GE çalışmalarının ilham kaynağının Türkiye'nin zorlu arazi, yol ve doğa koşulları olduğunu belirten Özürün, "AR-GE gücümüzü sportif rekabete aktardığımız Petlas Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED ile farklı iş birliği çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli AR-GE ve mühendislik, yerli iş gücü ile geliştirip üreten Petlas, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na da isim sponsoru olarak destek veriyor. Pist, ralli ve off-road gibi farklı disiplinlere yönelik lastik geliştirme çalışmaları yapan Petlas'ın motor sporlarına desteği, "TOSFED Yıldızını Arıyor ve Şampiyonlar Şampiyonası" gibi farklı etkinlikleri de kapsıyor.

Yerli askeri lastik teknolojisi off-road pistlerine taşındı

Petlas Lastik sponsorluğunda yarışan Bantboru Off-Road Team'in kullandığı Petlas EXPLERO PT451 ve Murat Karahan-Furkan Saylam ikilisinin kullandığı Petlas RM910 lastikler, askeri araçlarda da aktif olarak kullanılıyor.

Petlas'ın savunma sanayine yönelik üretimi; F-5, F-16 savaş jetlerinin ve İHA'ların lastiklerinin yanı sıra TOMA'lar ve Kirpi model zırhlı araçlar için geliştirilip üretilen, çatışma koşullarında mermi isabeti alsa da yola devam edebilen özel lastikleri de kapsıyor.

Silah Taşıyıcı Araç (STA) projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmak üzere yürüttüğü proje ile geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) Pars 4x4 STA'da Petlas'ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler kullanılıyor.

Tragger, Türkiye, Petlas, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın buna kızabilir! Milli Takım'ın yeni hocasından toplantıya damga vuran şaka 15:32 Sergen Yalçın buna kızabilir! Milli Takım'ın yeni hocasından toplantıya damga vuran şaka Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar 14:58 90 bin nüfusu olan ilçede üretilip dünyaya ihraç ediliyor! Ankara'nın turşusunu 22 ülkeye gönderiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı 14:24 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı 14:20 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok 13:25 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı 11:46 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
15:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım
15:07 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum
15:05 Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti
14:44 TFF Başkanı Nihat Özdemir ve G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın otelde buluşma iddiasına yanıt geldi
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti
14:24 Pfizer açıkladı! BioNTech aşısı 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli
14:23 ABD'ye geçmeye çalışan Meksikalı mültecilere arı sürüsünün saldırdı
14:19 İspanya'yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da coşkuyla karşılandı
13:55 Mergim Berisha'nın eşi Vesa, kendisine sert mesaj atan taraftara tepki gösterdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni Milli Takım hocası ile ilgili konuştu: Yabancı diye Stefan Kuntz'u yıpratmayalım         
15:41
Ajans güvenlikleri için fotoğraftaki herkesi buzladı! Taliban'ın işine son verdiği kadın hakim hayatından endişe ediyor Ajans güvenlikleri için fotoğraftaki herkesi buzladı! Taliban'ın işine son verdiği kadın hakim hayatından endişe ediyor         
15:11
Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti Maç boyunca ıslıklanan Ryan Babel, sosyal medyada kendisine destekte bulunanlara teşekkür etti         
15:05
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibinden açıklama: Olay basına yansıdığı gibi değil         
14:50
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un şüpheli sevgilisi, ikinci kez tutuklandı         
14:23
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu         
11:24
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar 9 kilo üzümden 1 kilo pekmez elde edip, kilosunu 100 liradan satıyorlar         
10:43
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 15:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Petlas, TransAnatolia Rally Raid yarışında Türkiye'den iki ekibe destek verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement