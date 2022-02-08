Petlas, Türkiye Offroad Şampiyonası'na 3 yıl daha adını verecek - Son Dakika

Petlas, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile uzun süredir devam eden iş birliği kapsamında, 2022 yılından itibaren 3 yıl süreyle Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru olarak desteğini sürdürme kararı aldı.

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde faaliyet gösteren Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor.

Bu kapsamda, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Türkiye Offroad Şampiyonası'na 3 yıllığına Petlas'ın ismini veren sponsorluk anlaşması için imzaları attı.

Antalya, Samsun, Ankara, Trabzon, Sakarya, Denizli ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenecek 7 yarıştan oluşan PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası, Türkiye'nin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, bine yakın bayisi ile Türkiye'nin dört bir yanında tüketici ile buluşan ve 110'dan fazla ülkeye ihracat yapan Petlas'ın, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile ürettiğini dile getirdi.

Candemir, "Türkiye'de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız PETLAS Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED ile farklı iş birliği çalışmaları yapıyoruz. Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporuna 2021 yılında vermiş olduğumuz sponsorluk desteğini, 2022 itibarı ile 3 yıl daha uzatma kararı aldık. Geçen yılın rekabet dozu yüksek şampiyonasında, yurdun dört bir yanında müsabıklara ve heyecana eşlik ettik. TOSFED iş birliğimizi daha da güçlendirmekten, PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3 yıl boyunca ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise Petlas'ın, Türkiye'de otomobil sporlarının önemli destekçileri arasında yer aldığını belirterek, "Petlas ile geçtiğimiz sene başlayan iş birliğimiz, offroad branşımıza büyük bir değer kattı. Hem Federasyonumuz, hem organizatör kulüplerimiz, hem sporcularımız Petlas gibi bir markanın desteğini almış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Petlas'ın sporumuza kattıkları ve sponsor olarak yakaladığı fayda ile, yeni dönem anlaşmasının 3 yıl süreyle imzalanması, offroad branşımızın geldiği noktayı ve Federasyonumuzun bu kıymetli branşımıza verdiği önemi de gösteriyor. Tüm organizatör kulüp başkanlarımıza ve sporcularımıza şampiyonamızı daha anlamlı ve başarılı kıldıkları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

PETLAS 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası yarış takviminin tarihleri şu şekilde açıklandı:

26- 27 Mart - Antalya/ Antalya Offroad ve Motorsporları Kulübü

14-15 Mayıs - Samsun/ Vezirköprü Offroad Kulübü

18-19 Haziran - Ankara/ Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü

23-24 Temmuz - Trabzon/ Trabzon Otomobil ve Motor Sporları Kulübü

10-11 Eylül - Sakarya/ 54 Otomobil Sporları Kulübü

08-09 Ekim - Denizli/ Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü

26-27 Kasım - Kahramanmaraş/ Kahramanlar Offroad Spor Kulübü