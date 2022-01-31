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Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi - Son Dakika

Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi

31.01.2022 14:58

Mahkeme binasından detaylar Basın mensuplarının bekleyişi Poroshenko'nun açıklaması KİEV - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür satın aldığı gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı...

Mahkeme binasından detaylar

Basın mensuplarının bekleyişi

Poroshenko'nun açıklaması KİEV - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür satın aldığı gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev'de bulunan Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi. Poroşenko, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi
Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi
Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi

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Petro Poroşenko, Kömür, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petro Poroşenko, sorgulanmak üzere Devlet Soruşturma Bürosu'na geldi - Son Dakika
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