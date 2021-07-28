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Petrocub kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika

Petrocub kafilesi Sivas'a geldi

28.07.2021 13:25

- Petrocub kafilesi Sivas'a geldi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas'a geldi.

- Petrocub kafilesi Sivas'a geldi

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak olan Petrocub, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı.

Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Petrocub, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam müsabakanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi
Petrocub kafilesi Sivas'a geldi

Sivasspor, Moldova, Sivas, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Petrocub kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika Spor


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