Petrocub, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Top kapma, pas ve pres çalışması yapan Moldova ekibinin, idmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç oynadığı bildirildi.

Karşılaşmanın oynanacağı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı 'nda teknik direktör Lilian Popescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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