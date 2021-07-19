Petrocub - Sivasspor maçını Jeremie Pignard yönetecek

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü Petrocub ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, 22 Temmuz Perşembe akşamı Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Frederic Haquette yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)