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- Petrokimya Tesisindeki Patlama Anı Böyle Görüntülendi
7 saat önce
- Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendiTEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
- Petrokimya tesisindeki patlama anı böyle görüntülendi
TEKSAS - ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir petrokimya tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin Teksas eyaletinin Port Neches ilçesinde bulunan bir petrokimya tesisinde gece saatlerinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı görülüyor.
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