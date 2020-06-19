Petrol 42 doları, altın 1,730 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntılarına bağlılığını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatları 42 doları aştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun, üretim kısıntılarına bağlılığını açıklamasının ardından yükselen petrol fiyatları 42 doları aştı. Küresel piyasalardaki güvenli liman arayışlarının desteğinde yükselen altının ons fiyatı 1,730 doları aştı. OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz- OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz- Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi. OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı. OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı. Gazetecilerin sorularını teleon üzerinden yanıtlayan Saudi Aramco Gazetecilerin sorularını teleon üzerinden yanıtlayan Saudi Aramco CEO 'su Amin Nasser de, küresel petrol talebinin yılın ikinci yarısında toparlanmasını beklediğini söyledi ve petrol piyasalarını etkileyen olumsuzların geride kaldığını vurguladı. Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.02 artışla 42.61 dolar, ABD Batı Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.02 artışla 42.61 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.19 artışla 40.39 dolardan işlem görüyor. Küresel emtia piyasalarında; Küresel emtia piyasalarında; gümüş, yüzde 1.73 artışla 17.68 dolar, gümüş, yüzde 1.73 artışla 17.68 dolar, altın, yüzde 0.69 artışla 1,734.76 dolar, altın, yüzde 0.69 artışla 1,734.76 dolar, bakır, yüzde 0.09 artışla 5,802.00 dolar, bakır, yüzde 0.09 artışla 5,802.00 dolar, platin, yüzde 1.89 artışla 823.92 dolar, platin, yüzde 1.89 artışla 823.92 dolar, paladyum yüzde 0.11 artışla 1,912.32 dolar düzeyindeydi. paladyum yüzde 0.11 artışla 1,912.32 dolar düzeyindeydi. İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,497 liraya yükseldi. İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,497 liraya yükseldi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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