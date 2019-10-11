Petrol 50 dolara kadar düşebilir
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Küresel petrol sektörünün üst düzey yöneticileri ve petrol işlemleri yapan trader'lar güçlenen dolar ve küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı petrol talebindeki azalmayla birlikte petrol fiyatlarının 2020 yılında 50 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor.
Küresel petrol sektörünün üst düzey yöneticileri ve petrol işlemleri yapan trader'lar güçlenen dolar ve küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı petrol talebindeki azalmayla birlikte petrol fiyatlarının 2020 yılında 50 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:21
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