Son Dakika Haberleri: Petrol 50 dolara kadar düşebilir
Son Dakika Ekonomi Petrol 50 dolara kadar düşebilir

Petrol 50 dolara kadar düşebilir

44 dakika önce

Küresel petrol sektörünün üst düzey yöneticileri ve petrol işlemleri yapan trader'lar güçlenen dolar ve küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı petrol talebindeki azalmayla birlikte petrol fiyatlarının 2020 yılında 50 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor.

Petrol 50 dolara kadar düşebilir, System.String[]

Küresel petrol sektörünün üst düzey yöneticileri ve petrol işlemleri yapan trader'lar güçlenen dolar ve küresel ekonomideki yavaşlamaya bağlı petrol talebindeki azalmayla birlikte petrol fiyatlarının 2020 yılında 50 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:21 
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