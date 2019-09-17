Petrol 70 dolara doğru hareketlendi
22 dakika önce
Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 66 dolar civarında seyreden petrol fiyatları, bu sabah saatlerinde 69 dolar seviyelerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:55
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