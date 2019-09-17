Son Dakika Haberleri: Petrol 70 dolara doğru hareketlendi
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Petrol 70 dolara doğru hareketlendi

22 dakika önce

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

Petrol 70 dolara doğru hareketlendi, System.String[]

Suudi Aramco petrol tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 66 dolar civarında seyreden petrol fiyatları, bu sabah saatlerinde 69 dolar seviyelerine çıktı.

Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:55 
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