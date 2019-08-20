Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Bahama adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı
'ndan geçti
ÇANAKKALE - Bahama
adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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'ın Sakız Adası'ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu boğazından geçiş yaptı. Çanakkale önlerine yaklaşık 4 saatte ulaşan platformun geçişi sırasında boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale- Kilitbahir
ve Çanakkale- Eceabat
hatlarındaki yerel gemi trafiği de güvenlik gerekçesiyle platform geçişi sırasında trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye (kurtarma) botunun refakat ettiği platformun 36 millik boğaz geçişi saat 17.00 da son bulacak.
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