Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Son Dakika

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Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
6 saat önce
Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.
Petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
İSTANBUL - Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Platformun geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait çok sayıda römorkör eşlik ediyor.
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" saat 10.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul boğazına giriş yaptı. Bahama Adaları bayraklı platformun Boğazından geçişinde Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 5 römorkör eşlik ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:56 Kaynak: İHA
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