Son Dakika Haberleri: Petrol Arama Ruhsatı Kararları

Petrol Arama Ruhsatı Kararları

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 4 şirkete petrol arama ruhsatı verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 4 şirkete petrol arama ruhsatı verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gazelle Energy'ye Edirne sınırları içindeki 14 bin 535 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim, Siirt sınırları içindeki 38 bin 202 hektarlık saha için yüzde 50'şer hisseyle 5 yıllığına müşterek petrol arama ruhsatı aldı.

Petar Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret AŞ'ye de Adıyaman ve Şanlıurfa sınırları içinde kalan 12 bin 601 hektarlık saha ile Şanlıurfa sınırlarında kalan 24 bin 867 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Maden, Ekonomi
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