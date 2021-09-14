Hatay'da petrol atıkları kuma gömülüyor - Son Dakika

Hatay'da petrol atıkları kuma gömülüyor

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı:

"Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partiküller, sahilde temizlik yapılmasına rağmen denizdeki dalgayla tekrar çıkıyor"

"Petrol atıklarını temizlemede daha teknik makinalar kullanılmalı"

HATAY - Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partiküllerin, sahilde temizlik yapılmasına rağmen deniz dalgasıyla tekrar çıktığını belirterek, petrol atıklarını temizlerken daha teknik makinalar kullanılması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki enerji santralinden 3 Eylül'de yayılmaya başlayan ve Samandağ sahilini saran petrol partiküllerinin temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri sahilde temizlik çalışması yapmaya devam ediyor

Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Suriye'de bir enerji santralindeki kaza sonucunda çok büyük miktarda petrolün denize sızdığını ve bu sızan petrolün Akdeniz'deki hakim akıntı nedeniyle Türkiye'nin kıyılarına kadar geldiğini hatırlatarak, "Denizlere sızan petrolün bir kısmı içindeki uçucu maddelerden dolayı buharlaşır bir kısmı denizin içinde asılı kalır bir kısmı denize çöker bir kısmı ise kıyıya vurur. Bizim kıyıya vuran petrolün büyük bir kısmı belirli bir tarafta durdu ama petrol dalgaların hareketleri ile maalasef çeşitli alanlara dağıldı yani ilk başta kıyıya vuran petrol çok dar bir şeritte bulunurken şimdi geniş bir alana yayıldı" dedi.

Kıyı kumullarının sürekli yaşanan bir alan ve sürekli kıyı içerisinde bir hareket olduğunu ifade eden Dr, Kayıkçı, "Kumlar rüzgar ve dalgarın etkisiyle kıyıya geliyor ve sürükleniyorlar dolaysıyla bu petrol atıkları belirli bir zaman içerisinde kumun içine gömülecek. Kumun içine gömüldüğü zaman petrol atıklarını dışarıdan görme şansımız yok dolaysıyla bunları temizlerken daha teknik makinalar ile temizlenmesi gerekiyor. Petrolün bir kısmı kıyıya gömüldü ve petrolün gömüldüğü yere karışmayacak ilerde diğer canlıların bünyesine geçecek belki de insana kadar yolu var. Çünkü bazı maddeler canlılar içerisinde yayılabilerek bir üst canlıya ve en tepedeki insanlara kadar gidebilir. Dolaysıyla bu petrole daha hızlı bir müdahale edilmesi gerekiyor" diye konuştu.