Petrol atıkları sonrası Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan ve Türkiye de dahil Avrupa'nın en uzun kıyı şeritleri arasında yer alan Samandağ sahilinde sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Samandağ sahilini şimdi de asi nehrinden gelen su canavarları kapladı.

ASİ NEHRİNDEN SÜRÜKLENDİLER

Büyükşehir ekipleri sahil temizliği için çalışma başlatırken sahilde bir çok noktada adım atacak yer kalmadı. Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 km Samandağ kıyı şeridinin bir çok yeri Asi nehrinden gelen su Sümbülleri ile kaplandı.

KIYI ŞERİDİ, YÜRÜNMEYECEK HALE GELDİ

Su sümbülleri Sahilin bir çok yerini kaplayan Su sümbülleri kıyıda yürüyemeyecek hale getirirken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başlatıldı.