Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı - Son Dakika

- Petrol atıklarının ardından şimdi de 'su canavarı' alarmı

Sahilde korkutan görüntü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 Km kum sahilinin asi nehrinden gelen su canavarları kapladı. Büyükşehir ekipleri sahil temizliği için çalışma başlatırken sahilde bir çok noktada adım atacak yer kalmadı.

Dünyanın uzun sahillerinden olan 14 km Samandağ kıyı şeridinin bir çok yeri Asi nehrinden gelen su Sümbülleri ile kaplandı. Su sümbülleri Sahilin bir çok yerini kaplayan Su sümbülleri kıyıda yürüyemeyecek hale getirirken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde traktör ile temizlik çalışmaları başlatıldı.