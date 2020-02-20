Petrol bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

Petrol bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı

6 saat önce

Altın fiyatları yedi yılın zirvesinden gerilerken, petrol bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Petrol bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı, System.String[]
–Altın fiyatları yedi yılın zirvesinden gerilerken, petrol bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Son gelişmelerle, Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle en az 2,130 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75,700'den fazla kişinin de salgından etkilendiği bildirilirken, Çin, ekonominin salgından daha fazla etkilenmemesi için önlemleri artırdıklarını belirtti.

Petrol fiyatları, Çin'in ekonomiyi canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaların ardından bir ayın en yüksek düzeyine yaklaştı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 artarak 59.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.43 artışla 54.05 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 18.31 dolardan,

altın, yüzde 0.47 artışla 1,619.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.65 düşüşle 2.58 dolardan,

platin, yüzde 1.52 düşüşle 989.20 dolardan ve

paladyum yüzde 1.39 artışla 2,607 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 316 liraya, çeyrek altın 518 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:27 Kaynak: DHA
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