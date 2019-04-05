Petrol Boru Hattı Civarında Özel Düzenekli Minibüsle Yakalananlara 908 Bin Lira Ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık
ilçesinde, içerisinde plastik tankların yer aldığı minibüsle yakalanan ve atık yağ topladıklarını iddia eden 2 kişi hakkında 'lisanssız tehlikeli atık toplamak ve taşımak'tan 908 bin lira idari para cezası uygulanması için tutanak tutulup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
'ne gönderildi. Narlı Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, dün devriye görevi esnasında Kerkük- Yumurtalık
petrol hattının geçtiği Çiğdemtepe Mahallesi'nde, içerisinde 2 kişinin bulunduğu minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi. Ekipler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan minibüsün peşine düştü. 3 saatlik kovalamaca sonunda Narlı Üçyol
kavşağında durdurulan araçtaki Hacı Ahmet Ö. (38) ile Hanefi A. (38) gözaltına alındı.
TUTANAK TUTULUP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİ
Şüpheliler atık yağ topladıklarını belirtirken, minibüste yapılan detaylı aramada içerisinde plastik tanklar, su motoru pompası ve hortumdan oluşan özel düzenek ele geçirildi. BOTAŞ ekipleri, hırsızlık şüphesiyle tanklardaki maddeden numune alırken, Hacı Ahmet Ö. ve Hanefi A. hakkında jandarma tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Tehlikeli Atık Yönetmeliği kapsamında 'lisanssız tehlikeli atık toplamak ve taşımak'tan 908 bin lira idari para cezası uygulanması için tutanak tutulup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
Jandarma trafik ekiplerince de eksik belgeler ve araçta değişiklikler yapılmasından dolayı 3 bin 363 lira da para cezası kesilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
PETROL BORU HATTINA SIKI GÜVENİK ÖNLEMİ
Öte yandan jandarma ekipleri, meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı Kerkük-Yumurtalık petrol hattında sıkı güvenli önlemleri alıyor. Hat boyunca 7/24 devriye görevi yapan ekipler, bugüne kadar birçok kişiyi boru hattından hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
- Kahramanmaraş