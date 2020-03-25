Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

NİĞDE'den geçen petrol boru hattına vana takıp, boru çekerek hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Petrol boru hattına vana takıp, hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

NİĞDE'den geçen petrol boru hattına vana takıp, boru çekerek hırsızlık yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk-Beştepeler mevkiinde bir tankerin Ceyhan- Kırıkkale petrol boru hattına yakın bir yerde gezdiği bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir çekici ile tankerin bölgede olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde boru hattına vana takılarak yaklaşık 491 metre boru çekilip, hırsızlık yapıldığı belirlendi. Ekipleri görünce kaçan H.K., A.G. ve H.A., yapılan kimlik tespitinin ardından Hatay'da yakalandı. Şüpheliler, Niğde'de jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:58 Kaynak: DHA

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