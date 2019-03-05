Petrol Boru Hattında Patlama: 12 Ölü, 50 Kayıp
1 saat önce
Nijerya'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi öldü.
Nijerya
'da bir petrol boru hattında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi öldü. 50'den fazla kişi ise kayıp.
Olay, pazar günü yaşandı. Ülkenin güneyinde yer alan Bayelsa eyaletinden geçen petrol boru hattında sızıntı sonrası patlama yaşandı. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Patlama ve ardından yaşanan korku dolu anlarsa amatör kameraya yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:01 Kaynak: İHA
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