KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattında dün akşam meydana gelen patlama sonrasında 15 saat kapalı kalan yolda kontrollü şekilde ulaşım sağlanıyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, söndürülen petrol boru hattındaki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü görüldü.

Patlama nedeniyle yol kenarında petrol birikintisi olduğu gözlendi.

Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam patlama olmuş,çıkan yangın BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimlerinin desteğiyle söndürülmüştü.