Petrol boru hattındaki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattındaki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama sonrası çıkan yangının da soğutma işlemlerinin ardından Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın sabaha karşı söndürüldü.