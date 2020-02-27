Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama

15 dakika önce

OSMANİYE'de, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama, System.String[]

OSMANİYE'de, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesi Nohut köyü Hacıalma mevkiinde Batman - Dörtyol Ham Petrol Boru Hattında, 20 Şubat günü yapılan kontrollerde, hat üzerine vana takılarak yaklaşık yüz elli metre hat çekildiği ve otoban kenarından yükleme yapılarak hırsızlık yapıldığını tespit etti. Ekipler önlem alırken, 25 Şubat günü saat 03.00 sıralarında 2 kişi bölgeye geldi. Kısa süreli kovalamaca sonucu şüphelilerden M.E. yakalandı, diğeri ise kaçtı.

M.E.'nin yapılan sorgusunda, S.K. ve F.K.'nin de kendisi ile birlikte olduğunu ve bölgeye boru hattından hırsızlık yapmak için geldiklerini itiraf etti. Şüphelilerden S.K., Bahçe ilçe merkezinde yakalandı. F.K.'nin yakalaması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

S.K. ve M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Dörtyol, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Barosu Atakan Kayalar'a hakaret ve tehdit edenlere suç duyurusunda bulundu
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maaş konuşması, sosyal medyada gündem oldu Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı Evlenme oranının en yüksek olduğu il Aksaray, boşanma oranının en yüksek olduğu il İzmir oldu

Son Dakika Haberleri
12:38 Zekai Tunca 50'inci sanat yılını Bilecik'te kutladı
12:18 Ünlü tenora taciz suçlaması: Ülkesi bile kapılarını kapattı
12:18 John Malkovich "The Music Critic Show" ile İstanbul'a gelecek
11:54 Twitter'ı çalkalayan iddia: Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü
12:33 Hıncal UIuç, evli ve çocuklu adamla aşk yaşayan Ece Erken için RTÜK'e seslendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 12:55:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol boru hattından hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]