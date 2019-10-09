Son Dakika Haberleri: Petrol boru hattından hırsızlık
Son Dakika Güncel Petrol boru hattından hırsızlık

Petrol boru hattından hırsızlık

1 saat önce

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, BOTAŞ petrol boru hatlarında farklı tarihlerde ham petrol hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için 14 Mayıs'ta çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 5 Ekim'de Diyarbakır, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde 25 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 398 fişek, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ve 60 litrelik bidon içerisinde ham petrol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 Ekim'de Mardin'in Derik ilçesi ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi arasındaki D400 kara yolu 41. kilometresinde bulunan tek katlı baraka ve müştemilatında yapılan aramada da toprak altına gömülü depolama ve satış amaçlı boş akaryakıt tankeri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ifadelerinin alınmasının ardından 5'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Petrol boru hattından hırsızlık

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:51 Kaynak: AA
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